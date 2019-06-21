Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 19:02

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом обсудил ситуацию с Ираном, сообщает в пятницу Белый дом.

"Они обсудили угрозу, создаваемую агрессивным поведением иранского режима", - говорится в сообщении, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Также стороны обсудили роль Саудовской Аравии в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в обеспечении стабильности нефтяного рынка.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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