Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 3:26

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Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман в ходе встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке затронули темы борьбы с терроризмом, Ирана и цен на нефть, сообщают саудовские СМИ.

В начале встречи американский президент поблагодарил принца за вклад Саудовской Аравии в борьбу с терроризмом, назвав его "впечатляющим".

Стороны, как сообщают саудовские СМИ, подробно рассмотрели иранскую тему и действия Тегерана в регионе.

Белый дом, в свою очередь, проинформировал, что Трамп и бен Сальман обсудили "растущую угрозу" региону со стороны Ирана.

Президент США также отметил важную роль Саудовской Аравии в вопросе стабилизации мировых цен на нефть и призвал Эр-Рияд наращивать нефтедобычу во избежание скачков цен на энергоносители, говорится в сообщении Белого дома.

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