Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 17:02

Вашингтон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в воскресенье с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил тему контроля над вооружениями, сообщает в понедельник Белый дом.

"Вчера президент России Владимир Путин позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поблагодарить его за переданную США информацию, которая позволила предотвратить возможный теракт в России во время праздников. Оба президента выразили готовность продолжать двустороннее сотрудничество для борьбы против терроризма", - отмечается в заявлении, текст которого приводят американские СМИ.

"Также лидеры стран обсудили состояние отношений между государствами и будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями", - отмечают в Белом доме.

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