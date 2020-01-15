Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 0:54

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обсудил с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в области безопасности в Ливии, Сирии и Иране, а также сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

"Лидеры двух стран обсудили ситуацию в области безопасности в Сирии и Ливии, протесты в Иране и сбитый Ираном самолет "Международных авиалиний Украины" PS752", - сообщает Белый дом.

8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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