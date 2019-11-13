Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 22:26

*** Ее решением займутся главы внешнеполитических ведомств

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы обсуждали эту проблему ранее, обсудили сейчас и продолжим обсуждать в дальнейшем. Надеюсь, в итоге вопрос будет решен", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что работой по этой теме займутся глава Госдепа США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас".

При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

1во ав

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