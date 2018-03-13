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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает во вторник агентство "Блумберг".

Накануне Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

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Аю ки

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