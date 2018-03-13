Трамп обсудит с Мэй инцидент со Скрипалем - СМИ

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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:30 13.03.2018 - 14:30

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает во вторник агентство "Блумберг". Накануне Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. ПОСЛЕДУЕТ Аю ки Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс