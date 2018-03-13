Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:36 13.03.2018 - 14:36

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает во вторник агентство "Блумберг".

Накануне Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

В свою очередь уволенный госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Британии Борисом Джонсоном заявил, что американские власти с доверием относятся к выводам Лондона о том, что к отравлению, скорее всего, причастна РФ.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line