Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:27

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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник президента США Марк Шорт заявил, что Дональд Трамп проведет "на полях" саммита G20 в Осаке переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые, в частности, будут посвящены соглашению между Москвой и Анкарой по российским системам ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

По данным агентства, Шорт ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, планирует ли Трамп поднимать этот вопрос во время встречи с Эрдоганом.

"Я думаю, вы можете быть уверены в том, что это (сделка по С-400 - ИФ) будет частью переговоров", - сказал помощник Трампа.

Ожидается, что переговоры Трампа и Эрдогана состоятся в Осаке в субботу в 13:05 по местному времени (07:05 МСК).

Напряженность в отношениях США и Турции связана с ситуацией, вокруг приобретаемых Анкарой российских ПВО С-400.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем.

Эрдоган указал на то, что "ничего не слышал о санкциях" против Турции от самого Трампа, а также заявил, что поставки С-400 начнутся в первой половине июля.

1тэ ар

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