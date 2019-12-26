Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 0:56

Вашингтон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры на пост госсекретаря США на случай, если Майк Помпео решит баллотироваться в Сенат, сообщает Washington Post.

Согласно изданию, хотя Помпео и заявляет, что не намерен баллотироваться в Сенат на предстоящих выборах, однако люди, близкие к нему, утверждают, что он еще не принял окончательного решения.

По словам нескольких чиновников и законодателей из Республиканской партии, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл настаивает на том, чтобы Помпео выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сенат, поскольку опасается, что известный политик из Канзаса Крис Кобач может проиграть выборы демократу.

Кроме того, сообщается, что Помпео рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году и, по мнению Макконнелла, служба в Сенате благоприятно повлияет на его перспективы на выборах.

По данным источников издания, Трамп решил подстраховаться и рассматривает возможные кандидатуры, которые смогут заменить Помпео, если тот все же решит покинуть пост госсекретаря США.

Как сообщили собеседники газеты, наиболее часто упоминаемым кандидатом в качестве преемника Помпео является советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Чиновники уточнили, что Трампу нравится О'Брайен. Помпео также положительно отзывается о нем.

Другим возможным претендентом на пост госсекретаря является нынешний министр финансов Стивен Мнучин. Отмечается при этом, что у него могут быть проблемы с утверждением на пост в Сенате. Помимо прочего, Помпео и Мнучин расходятся во взглядах на внешнюю политику.

Кроме того, Трамп спрашивал чиновников, что они думают, если госсекретарем станет посол в Германии Ричард Гренелл.

Издание отмечает, что если его кандидатура будет выдвинута, то утверждение в сенате также будет трудным.

Газета сообщает, что новоиспеченный заместитель госсекретаря Стивен Биган, вероятно, станет исполняющим обязанности госсекретаря, по крайней мере на некоторое время, если Помпео уйдет.

Среди других часто упоминаемых имен - посланник госдепартамента в Иране Брайан Хук, а также сенаторы Марко Рубио и Том Коттон.

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