Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 0:11

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп проводит конференц-колл с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии, сообщил помощник президента и директор по соцсетям в Белом доме Дэн Скавино-младший.

"Президент Трамп проводит конференц-колл с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, обсуждает соглашение по нефти", - написал он в твиттере.

Ранее Трамп заявлял, что верит в то, что РФ и Саудовская Аравия урегулируют споры по нефти, так как за неделю был достигнут прогресс. Он отмечал, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.

Накануне, 9 апреля, прошла внеплановая встреча в формате ОПЕК+. Официальных итогов переговоров пока нет.

В марте лидеры ОПЕК+ не смогли прийти к согласию, обменявшись взаимными упреками о том, кто развалил сделку.

1эф бм

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