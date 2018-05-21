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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 10:41 21.05.2018 - 10:41

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп взволнован из-за предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре и обсуждает со своими советниками ее возможные риски и последствия, пишет американская газета "Нью-Йорк таймс".

"Президент США Д.Трамп, который сильно обеспокоен, что его встреча в следующем месяце в Сингапуре с северокорейским лидером может обернуться политическим позором, пытается добиться от своих советников и союзников ответа на вопрос о том, необходимо ли ему брать на себя риск проводить исторические переговоры, которые он ранее решил одобрить", - говорится в сообщении издания.

В частности, речь идет о четкости понимания Д.Трампом ядерной программы КНДР и того, что именно необходимо для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

"В четверг и пятницу Д.Трамп постоянно спрашивал советников о целесообразности проведения встречи (с лидером КНДР - ИФ), а в субботу вечером он провел телефонные переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, интересуясь тем, почему официальные заявления северокорейских властей противоречат заверениям Мун Чжэ Ина после его встречи с Ким Чен Ыном", - пишет "Нью-Йорк таймс".

Газета отмечает, что встреча Д.Трампа и Мун Чжэ Ина запланирована на 22 мая. Эксперты полагают, что телефонный звонок американского президента южнокорейскому лидеру за несколько дней до встречи с ним свидетельствует о дискомфорте Д.Трампа, что "он не может дождаться встречи, чтобы обсудить вопросы", связанные с его встречей с Ким Чен Ыном.

Издание также подчеркивает, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон почти ежедневно проводит переговоры со своим южнокорейским коллегой, чтобы выработать стратегию проведения грядущей встречи.

"Дж.Болтон дал понять, что, по его мнению, Д.Трамп должен использовать встречу в Сингапуре, чтобы объявить о необходимости КНДР отказаться от всего ядерного арсенала и ядерной инфраструктуры для смягчения экономических санкций", - говорится в сообщении.

В конце апреля состоялся саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, по итогам которого главы государств Корейского полуострова договорились, в том числе, работать над его денуклеаризацией. Тогда же было объявлено о запланированной встрече между Д.Трампом и Ким Чен Ыном.

Позднее официальные северокорейские СМИ сообщили, что КНДР грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. В Вашингтоне подтвердили продолжение процесса подготовки к саммиту.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Тэ эф пч

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