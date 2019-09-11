Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 18:04

*** Болтон был против

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани позднее в сентябре, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон резко выступил против такого шага по санкциям, отмечает издание. Глава Минфина США Стивен Мнучин, напротив, поддержал идею, отметили источники.

Встреча, на которой Трамп говорил о возможности ослабления санкций, прошла в Белом доме в понедельник, а во вторник Трамп объявил об отставке Болтона.

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