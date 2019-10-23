Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 17:51

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", - сказал он.

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