Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", - сказал он.
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