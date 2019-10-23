Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:08

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции", - сказал он.

Ранее он уже заявлял, что готов отменить санкции против Турции после прекращения боев на севере Сирии.

9 октября ВС Турции начали на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике, однако затем между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты договоренности о приостановке операции и отводе из ее зоны курдских вооруженных формирований.

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