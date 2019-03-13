Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 19:46

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о приостановке в стране полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9, сообщают американские СМИ.

Он отметил, что все те самолеты данной модели, которые в настоящее время находятся в воздухе, имеют возможность долететь до пункта назначения.

"Безопасность - наш главный приоритет", - указал Д.Трамп.

Ранее многие страны ввели временный запрет на эксплуатацию данной модели авиалайнера после авиакатастрофы в Эфиопии.

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