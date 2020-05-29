Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 21:06

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

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