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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 15:48 22.10.2018 - 15:48

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с не спадающим потоком мигрантов, прибывающих в США через южную границу.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились со своей работой, чтобы остановить людей, стремящихся попасть из этих стран в США. Сейчас мы начинаем процесс масштабного сокращения объемов предоставляемой им иностранной помощи", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики.

Д.Трамп пригрозил, что может направить войска на южную границу США для ужесточения контроля на американско-мексиканской границе.

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