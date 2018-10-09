Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 21:29 09.10.2018 - 21:29

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана "Майкл", говорится в заявление Белого дома.

Согласно заявлению, это решение Д.Трампа наделяет министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях правом координировать усилия в борьбе со стихией.

Меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

Ранее во вторник президент США Д.Трамп заявил, что бушующий в районе Мексиканского залива ураган "Майкл" вскоре обрушится на Флориду, и, по всей видимости, также затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в этом сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

1тэ аю гс

Neuer Inhalt Horizontal Line