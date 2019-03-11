Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 19:08

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ранее в марте намеренно назвал главу Apple Тима Кука Тимом Apple с целью сократить время в беседе.

"На последней встрече с главами предприятий и уже после официального представления Тима Кука из Apple, я обратился к нему как к Тиму Apple, имея в виду "Тим, Apple", простым способом сократив время и слова", - заявил он.

Президент США также посетовал на то, что американские СМИ сообщали об этом недоброжелательно.

"Фейковые новости недоброжелательно об этом сообщили, и эта история стала еще одной из серии нехороших новостей про Трампа!" - добавил Д.Трамп.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда Д.Трамп, сидя рядом с Т.Куком, обратился к нему - "Тим Эппл". Американские СМИ сообщили об этом как об ошибке Д.Трампа в фамилии главы Apple.

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