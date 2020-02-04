Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 22:00

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду утром по московскому времени выступит с традиционным обращением к народу.

Это послание президент оглашает в палате представителей в присутствии и конгрессменов, и сенаторов от обеих партий. Кроме того, на выступление приглашаются почетные гости - в частности представители администрации, судьи Верховного суда.

Начало выступления запланировано на 21:00 вторника по времени восточного побережья (05:00 среды мск).

"Мы рассчитываем выступить с очень-очень положительным посланием", - сообщил ранее Трамп журналистам.

Ожидается, что в речи американский президент предложит политическим оппонентам работать совместно в таких сферах, как здравоохранение и модернизация инфраструктуры.

Он также может коснуться торговых соглашений с Китаем, а также с Мексикой и Канадой, сделав упор на том, что эти шаги способствуют росту американской экономики.

Кроме того, не исключено, что Трамп расскажет о мерах, предпринимаемых в сфере национальной безопасности, а также об усилиях по сдерживанию миграционных потоков на южной границе США.

Наблюдатели отмечают, что эта речь прозвучит между двумя другими важными для политической жизни в США событиями - внутрипартийными первичными выборами в штате Айова, на которых Трамп заручился колоссальной поддержкой однопартийцев-республиканцев и финальным голосованием по импичменту в отношении Трампа, которое запланировано в сенате на среду.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!