Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 0:22

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что "пауза" будет действовать в течение 60 дней, затем этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

"Прежде всего, мы должны заботиться об американских работниках", - подчеркнул президент США.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

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