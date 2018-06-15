Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:52 15.06.2018 - 11:52

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп согласовал выделение федеральной помощи в связи с катастрофами для жителей Гавайев, лишившихся домов при извержении вулкана Килауэа на Большом острове, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж подтвердил, что администрация президента одобрила запрос на выделение финансовой помощи, добавив, что граждане могут обратиться с просьбой о предоставлении временного жилья, по вопросам трудоустройств, за юридическими консультациями, а также за медпомощью.

Извержение вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев началось 3 мая. За это время были уничтожены несколько сотен зданий.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line