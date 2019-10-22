Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 19:18

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп одобрил финансовую помощь в размере $4,5 млн для организации "Белые каски", работающей в Сирии, говорится в заявлении, распространенном Белым домом во вторник.

"Вчера президент Дональд Трамп одобрил прямую поддержку в размере $4,5 млн "Сирийской гражданской обороне" ("Белые каски" - ИФ), США продолжают поддерживать важную и очень ценную работу организации в стране (Сирии - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что в течение восьмилетнего конфликта в Сирии организация "спасла более 115 тыс. человек, включая этнические и религиозные меньшинства".

США также призывают своих партнеров и союзников присоединиться к ним и также поддержать организацию "Белые каски".

Эта неправительственная организация действует на территориях Сирии, контролируемых оппозицией. "Белые каски" позиционируют себя как добровольческая гуманитарная структура, оказывающая помощь пострадавшим в Сирии. Однако в Дамаске уверены, что эта НПО используется для ведения Западом информационной войны.

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