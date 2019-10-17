Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 11:58

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не препятствовал заключению соглашения между курдами и Дамаском при посредничестве России, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на командира сирийских курдов Мазлума Кобани.

"Мы сказали Трампу, что мы контактируем с сирийским режимом и с россиянами, чтобы защитить нашу страну и землю. Он сказал, что США не против этого, и поддерживают это", - заявил Кобани местному телеканалу "Ронахи-ТВ".

По его словам, это Трамп заявил в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев во вторник сообщил журналистам в Абу-Даби, что Россия выступала посредником в налаживании диалога между сирийским правительством и курдами, переговоры проходили, в том числе на российской базе в Хмеймиме.

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