Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 1:14

*** Он допускает, что они не обязательно будут хорошими

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Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заявления о договоренностях по нефти по итогам переговоров ОПЕК+ в четверг или пятницу.

"Я думаю, что они сделают заявление сегодня или завтра (по американскому времени - ИФ)", - заявил он на брифинге в Белом доме.

При этом президент уточнил, что новости "могут быть хорошими, а могут быть и не такими хорошими".

В начале брифинга Трамп заявил, что ждет новостей об итогах встречи ОПЕК +.

"Как вы знаете, ОПЕК сегодня провела переговоры. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы все узнаем", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Трамп заявил, что верит в то, что РФ и Саудовская Аравия урегулируют споры по нефти, так как за неделю был достигнут прогресс. Он отмечал, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.

Оптимизм в преддверии переговоров ОПЕК+ в четверг выражал и министр энергетики США Дэн Бруйетт.

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