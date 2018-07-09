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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:59 09.07.2018 - 16:59

*** Он надеется, что разногласия США и КНР в торговле не окажут негативного влияния на решение проблемы КНДР

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сохранит приверженность обязательствам, принятым им по итогам саммита в Сингапуре.

"Я уверен, что Ким Чен Ын будет выполнять обязательства соглашения, которое мы подписали, и, что даже более важно, будет помнить о нашем рукопожатии. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", - написал он в Twitter.

Однако в то же время американский президент надеется на то, что существующие разногласия по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином не окажут негативного влияния на это соглашение с КНДР.

"Китай, с другой стороны, может оказать негативное влияние на соглашение из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, что этого не будет!" - добавил Д.Трамп.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

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