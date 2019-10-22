Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 18:17

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что временное прекращение огня в Сирии в ближайшие часы перерастет в постоянное, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Он по-прежнему хочет сохранить военных на месте (в Сирии - ИФ), чтобы защитить нефть, обеспечить стабильность в регионе, а сегодня последний день режима прекращения огня. Мы ожидаем, что временное прекращение огня, эта временная деэскалация, перерастет в постоянную к концу дня", - заявил Гидли.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии.

В минувшее воскресенье министр обороны США Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из Сирии. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию, на запад страны. Планируется, что американские военные в Ираке продолжат выполнять операции против боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ).

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!