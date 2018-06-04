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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 16:05 04.06.2018 - 16:05

*** Он называет неконституционным привлечение спецпрокурора к расследованию "российского дела"

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что опасается негативного влияния на американские промежуточные выборы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, направленного на установление предполагаемых связей предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

"Между тем, непрекращающаяся "охота на ведьм", которую ведут 13 озлобленных и настроенных на конфликт демократов и других лиц, тянется до промежуточных выборов", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Юристами было не раз подтверждено, что у меня есть абсолютное право амнистировать себя, однако зачем мне это делать, если я не делал ничего противоправного?", - добавил президент США.

Кроме того, президент США назвал неконституционным назначение специального прокурора в расследовании о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы.

"Назначение специального прокурора было полностью неконституционным шагом! Несмотря на это, мы играем в эту игру потому, что, в отличие от демократов, мы не сделали ничего неправильного (во время предвыборной кампании - ИФ)", - написал он.

Ранее Д.Трамп уже заявлял, что продолжающееся расследование Р.Мюллера может отрицательно сказаться на голосовании осенью этого года.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора, также состоятся выборы ряда губернаторов.

В 2017 году Р.Мюллер был назначен Минюстом США на пост специального прокурора, в чьи задачи входит курирование расследования о так называемом вмешательстве России в американские выборы. Основная цель спецпрокурора - определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа с Россией.

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