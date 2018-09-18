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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что опечален информацией о гибели людей, находившихся на борту сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20.

"Это очень печально", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Интерфакс