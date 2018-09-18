Трамп опечален сообщениями о гибели людей, находившихся на борту сбитого у берегов Сирии Ил-20

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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 20:59 18.09.2018 - 20:59

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что опечален информацией о гибели людей, находившихся на борту сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20. "Это очень печально", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс