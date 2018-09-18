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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 21:16 18.09.2018 - 21:16

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что опечален информацией о гибели людей, находившихся на борту сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20.

"Я только услышал о том инциденте, о котором вы сказали. Мне кажется, я слышал, на основе изученных фактов, что Сирия сбила российский самолет. (...) Это очень грустно. Но, такое бывает. Сирия, согласно первым сообщениям, которые, может быть, неточны, сбила российский самолет. Это нехорошая ситуация", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он отметил, что США "проделали много впечатляющей работы" в Сирии и в регионе, "истребив ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), причину, по которой мы (американские силы - ИФ) там".

"Мы истребили ИГ на очень большой территории Ближнего Востока", - добавил Д.Трамп.

Кроме того, он поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео "за невероятную работу" над ситуацией в Сирии.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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