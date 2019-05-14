Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:04

***Президент полагает, что это был бы недостаточно крупный военный контингент

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с опровержением сообщений, что Пентагон якобы готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих.

"Это фейковые новости. Стал бы я делать это сейчас? Абсолютно нет", - сказал президент журналистам.

"К счастью, не надо планировать этого. Если бы мы делали это, мы отправили бы чертовски больше военных, чем такое их число", - отметил он.

При этом он назвал американскую газету New York Times, где появилась информация о возможной отправке войск, "фейковыми новостями".

Ранее New York Times сообщала о готовности Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием, заявили изданию чиновники администрации

Однако по их словам, новый план не предусматривает сухопутного вторжения в Иран, которое потребует значительно больше войск.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого Трамп ввел санкции в отношении производства металлов в Иране.

1аю ар

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