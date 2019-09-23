Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в том случае, если начнет расследование, связанное с участником президентской гонки в США Джо Байденом.
"Нет, я не говорил, не говорил", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.
Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
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