Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 20:59

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в том случае, если начнет расследование, связанное с участником президентской гонки в США Джо Байденом.

"Нет, я не говорил, не говорил", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.

Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп подчеркнул, что у него с Зеленским был "очень невинный телефонный разговор".

"Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом", - сказал Трамп.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

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