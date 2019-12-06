Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 5:43

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения об увеличении численности американских военных на Ближнем Востоке.

"Сегодняшние сообщения о том, что мы направляем 12 тыс. войск в Саудовскую Аравию являются ложью, или, точнее, фэйковой новостью", - написал он в твиттере.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, США могут увеличить воинский контингент на Ближнем Востоке для противостояния действиям Ирана в регионе.

По информации источников, "наиболее реальным является направление дополнительно от 4 тыс. до 7 тыс. человек", отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в настоящее время потенциальную опасность представляют ракеты, которые Иран, по данным американской разведки, доставляет на иракскую территорию. Это несет в себе угрозу как американским войскам в Ираке, так и Саудовской Аравии.

Такая ситуация вызывает необходимость укрепления системы противовоздушной обороны, что может быть достигнуто путем наращивания сухопутных, воздушных и морских сил США в регионе, считают источники телеканала.

Тем не менее, отметили они, решение об увеличении численности еще не принято. Представители Пентагона заявили, что в настоящее время ведутся дискуссии, в первую очередь, о том, какие дополнительные военные возможности, включая количественный состав военных, необходимы для сдерживания Ирана, а также на какой срок.

Накануне американские СМИ сообщали, что Вашингтон намерен увеличить численность ближневосточного воинского контингента на 14 тыс. человек, Пентагон эти сообщения опроверг.

1гк бм

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