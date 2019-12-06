Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения об увеличении численности американских военных на Ближнем Востоке.
"Сегодняшние сообщения о том, что мы направляем 12 тыс. войск в Саудовскую Аравию являются ложью, или, точнее, фэйковой новостью", - написал он в твиттере.
Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, США могут увеличить воинский контингент на Ближнем Востоке для противостояния действиям Ирана в регионе.
По информации источников, "наиболее реальным является направление дополнительно от 4 тыс. до 7 тыс. человек", отмечается в сообщении.
В нем говорится, что в настоящее время потенциальную опасность представляют ракеты, которые Иран, по данным американской разведки, доставляет на иракскую территорию. Это несет в себе угрозу как американским войскам в Ираке, так и Саудовской Аравии.
Такая ситуация вызывает необходимость укрепления системы противовоздушной обороны, что может быть достигнуто путем наращивания сухопутных, воздушных и морских сил США в регионе, считают источники телеканала.
Тем не менее, отметили они, решение об увеличении численности еще не принято. Представители Пентагона заявили, что в настоящее время ведутся дискуссии, в первую очередь, о том, какие дополнительные военные возможности, включая количественный состав военных, необходимы для сдерживания Ирана, а также на какой срок.
Накануне американские СМИ сообщали, что Вашингтон намерен увеличить численность ближневосточного воинского контингента на 14 тыс. человек, Пентагон эти сообщения опроверг.
1гк бм