Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 21:19

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник опубликовал в своем Твиттере фотографию служебной собаки, которая принимала участие в спецоперации по ликвидации лидера ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом) которая сделала такую великолепную работу по захвату и уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал Трамп в Твиттере.

Работающий в Пентагоне сотрудник американского телеканала ABC в свою очередь написал, что эта собака - бельгийская овчарка. По его словам, собака по кличке Кайро этой же породы участвовала в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1ар гс

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