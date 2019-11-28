Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 22:19

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане, устроив для них праздничное застолье, сообщил телеканал Fox News.

"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провёл с некоторыми из вас... мы хорошо провели время",- сказал Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", - добавил он.

По данным телеканала, по распоряжению Трампа военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также Трамп сделал с военнослужащими несколько фотографий.

Ранее сообщалось, что накануне президент США неожиданно прибыл Афганистан, когда в США отмечается День благодарения.

Его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

1ви аю мк

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