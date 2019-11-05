Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 5:46

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказал мнение, что Компартия Китая (КПК) представляет собой опасность для США и всего мира.

"Мы должны убедиться, что мир понимает угрозу, которую представляет собой КПК, и ее последствия. Честно говоря, мы просто пропустили это, и все зашло слишком далеко", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам дипломата, "хорошая новость заключается в том, что президент Трамп осознает эту угрозу".

При этом Помпео признал, что готовящееся в настоящее время торговое соглашение США с Китаем выгодно обеим сторонам, "нам необходимо сотрудничать там, где это возможно".

"То, что происходит в Синьцзяне, то, что они принуждают передавать технологии, осуществляют кибератаки, или же их деятельность в Южно-Китайском море, которая угрожает всем странам Азии - это серьезные риски, и президент Трамп серьезно относится к ним. Нам нужно, чтобы мир присоединился к нам в этом вопросе", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее он заявлял: "Более нереально игнорировать фундаментальные различия между системами в наших странах. Различия в этих системах оказывают негативное влияние на национальную безопасность Америки".

"Коммунистическое правительство в Китае сегодня ищет и использует методы, которые создали проблемы для Соединенных Штатов и для всего мира, и мы все вместе должны противостоять этим вызовам", - говорил Помпео.

1гк бп

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