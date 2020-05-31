Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 15:51

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не намерен задействовать силы Национальной гвардии на федеральном уровне для сдерживания выступлений в знак протеста против жестокости полицейского, по вине которого в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, президент считает, что задача по обеспечению контроля над городами находится в ведении мэров и губернаторов, однако в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, то подразделения военной полиции будут задействованы незамедлительно.

Национальная гвардия США имеет двойное подчинение - конкретному штату и федеральное.

В настоящий момент силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

1ар бп

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