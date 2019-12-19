Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 2:27

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Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп останется у власти, несмотря на попытки демократов добиться импичмента, заявил в четверг лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

"Я сейчас скажу кое-что, что не нравится нашим коллегам-демократам: Дональд Трамп - президент США", - сказал он на выступлении перед голосованием палаты представителей по вопросу об импичменте Трампа.

"Он президент сегодня и останется президентом и дальше", - пообещал Маккарти.

Законодатель добавил: "То, что мы видим - это сфальсифицированный процесс, который привел к самому пристрастному и наименее вероятному импичменту в американской истории".

"Любой прокурор в стране был бы лишен права работать за столь вопиющую предвзятость, особенно если бы он был свидетелем, судьей и присяжным. Но демократы не просто провалили процесс. Они также потерпели неудачу в связи с отсутствием доказательств (обвинений в адрес Трампа - ИФ)", - отметил Маккарти.

В ходе слушаний конгрессмены-демократы в своих выступлениях единодушно и крайне экспрессивно настаивали на импичменте.

Ожидается, что позже в четверг палата представителей, большинство в которой - у демократов, проголосует за объявление импичмента Трампу. Затем дело перейдёт на рассмотрение в сенат, где большинство - уже у республиканцев, поддерживающих президента США.

В настоящее время Палата представителей приступила к поименному, по требованию республиканцев, голосованию по сути вопроса.

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