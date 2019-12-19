Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 1:57

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп останется у власти, несмотря на попытки демократов добиться импичмента, заявил в четверг лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

"Я сейчас скажу кое-что, что не нравится нашим коллегам-демократам: Дональд Трамп - президент США", - сказал он на выступлении перед голосованием палаты представителей по вопросу об импичменте Трампа.

"Он президент сегодня и останется президентом и дальше", - пообещал Маккарти.

Ожидается, что позже в четверг палата представителей, большинство в которой - у демократов, проголосует за объявление импичмента Трампу. Затем дело перейдёт на рассмотрение в сенат, где большинство - уже у республиканцев, поддерживающих президента США.

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