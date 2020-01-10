Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 3:23

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо, раскритиковал демократов, которые выступили против ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без одобрения Конгресса.

"Радикальные левые демократы выразили возмущение по поводу прекращения деятельности этого ужасного террориста. Вы знаете, что вместо этого они должны быть возмущены жестокими преступлениями Сулеймани и тем фактом, что его бесчисленные жертвы были лишены правосудия", - заявил Трамп.

По его словам, решение о ликвидации Сулеймани необходимо было принять за "доли секунды" и у него просто не было времени, чтобы уведомить Конгресс о своих планах.

"Мы должны были принять решение. У нас не было времени позвонить Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США - ИФ)", - отметил он.

Трамп заявил, что ликвидация Сулеймани была необходима, так как он "активно планировал" атаки, которые угрожали жизни американцев и посольствам США.

"Будучи лидером иранских террористических сил "Кудс" Сулеймани распространял смерть, разрушения и хаос по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Он отдал приказ о жестоком нападении на посольство США в Бенгази. (...) Сулеймани активно планировал новые атаки, (...) но мы быстро остановили его", - отметил президент США.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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