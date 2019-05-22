Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:31

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заверил, что не участвует в сокрытии правды, тем самым отвергнув обвинения лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.

"Вместо того, чтобы радостно прийти на встречу (с демократами - ИФ), я вошел и увидел людей, которые только что сказали, что я участвую в сокрытии правды. Я не участвую в сокрытии правды", - сказал Трамп, выступая перед Белым домом.

Пелоси не уточнила, в чем именно заключается предполагаемое сокрытие правды. Американские СМИ полагают, что речь может идти о стремлении Белого дома не допустить участия бывших и действующих сотрудников в слушаниях конгресса по теме расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российских попытках повлиять на американские выборы.

Трамп вновь подчеркнул, что между его командой и Россией не было сговора.

"Подводя итоги: не было сговора. Не было препятствования правосудию", - заявил Д.Трамп, отметив, что журналисты должны "стыдиться того, как несправедливо они освещали" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

В среду у Трампа была назначена встреча с спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером. По данным телеканала CNN, встреча, темой которой должна была стать инфраструктура, продлилась всего пять минут. На встрече Трамп сразу же затронул комментарии Пелоси о нем, в ответ на что Пелоси сказала, что президент никогда серьезно не относился к инфраструктуре, сообщает CNN.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после встречи с конгрессменами-демократами заявила, что президент замешан в некоем "сокрытии правды".

"Мы считаем, что никто не может быть выше закона, в том числе президент США, и мы полагаем, что президент США замешан в сокрытии правды", - заявила Пелоси.

В то же время, Пелоси не стала выражать свое мнение по вопросу импичмента Трампа, к которому стали призывать все больше демократов в США.

Перед этим американские СМИ сообщили, что демократы в палате представителей США призывают к импичменту президента Трампа. Такие призывы, отмечает агентство Associated Press, приходят на фоне решения Белого дома не допустить бывшего адвоката Трампа Дона Макгана к слушаниям по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера.

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