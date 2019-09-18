Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 4:19

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп ответил своему близкому союзнику, сенатору Линдси Грэму на критику за подход к решению проблем с Ираном.

"Нет, Линдси, это был знак силы, который некоторые люди просто не понимают!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее Грэм призвал президента США принять более решительные действия против

Ирана.

"Взвешенная реакция президента Дональда Трампа на сбитый американский беспилотник была явно воспринята иранским режимом как признак слабости", - написал сенатор в своем твиттере, критикуя президента за ситуацию со сбитым американским беспилотником.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

По мнению Грэма, "крайне важно", чтобы США приняли решительные меры для сдерживания дальнейшей иранской агрессии.

"Мне ясно, что такая сложная атака не могла бы произойти без благословения и прямого участия Ирана", - заявил Грэм о нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

1вз тг

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