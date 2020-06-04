Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу Минобороны США Джеймса Мэттиса "самым переоцененным генералом в мире" и заявил, что рад, что уволил его.

"Вероятно, единственное, что объединяет нас с Бараком Обамой, - это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его написать заявление об увольнении и чувствовал себя прекрасно. Его прозвище было "хаос", что мне не понравилось, и я сменил его на "бешеный пес"", - написал Трамп в своем твиттере.

"Мне не нравился его стиль "лидерства", как и многое другое в нем, и многие другие согласны с этим. Хорошо, что он ушел!" - отметил он.

Высказывания президента США последовали за статьей Мэттиса, опубликованной CNN, в которой тот раскритиковал президента за реакцию на протесты в США.

"Дональд Трамп - первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ - даже не делает вид, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас", - заявил Мэттис.

"Мы являемся свидетелями последствий трехлетнего отсутствия зрелого руководства. Мы можем объединиться и без него, опираясь на сильные стороны, присущие нашему гражданскому обществу. Это будет нелегко, как показали последние несколько дней, но мы обязаны сделать это для наших сограждан, для прошлых поколений (...) и для наших детей", - добавил он.

По его мнению, использовать военных для подавления протестов возможно в очень редких случаях и когда об этом попросят губернаторы штатов.

"Милитаризация нашего ответа, как мы видели в Вашингтоне, округ Колумбия, создает конфликт (...) между военным и гражданским обществом", - отметил Мэттис.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

1вз гс

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