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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп готов обсуждать приостановку учений в странах Балтии.

"Возможно, мы поговорим об этом", - сказал он в четверг, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, пойдет ли он на это, если об этом его попросит президент России Владимир Путин.

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Интерфакс