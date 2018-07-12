Трамп открыт для обсуждения приостановки учений в странах Балтии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп готов обсуждать приостановку учений в странах Балтии.
"Возможно, мы поговорим об этом", - сказал он в четверг, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, пойдет ли он на это, если об этом его попросит президент России Владимир Путин.
...1ар мф
Интерфакс