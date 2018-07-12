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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:03 12.07.2018 - 13:03

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп готов обсуждать приостановку учений в странах Балтии.

"Возможно, мы поговорим об этом", - сказал он в четверг, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, пойдет ли он на это, если об этом его попросит президент России Владимир Путин.

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