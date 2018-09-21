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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 17:56 21.09.2018 - 17:56

Вашингтон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу отложил публикацию связанных с "российским делом" материалов, которые ранее собирался рассекретить.

"Я встретился с (представителями - ИФ) Минюста по поводу рассекречивания ряда неотредактированных материалов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование. Также важные союзники попросили не публиковать их", - написал он в Twitter в пятницу.

"По этой причине генерального инспектора (Минюста США Майкла Хоровица - ИФ) попросили изучить эти документы в ускоренном порядке. Я думаю, что он сделает это быстро (...). И, в конечном счете, я могу всегда рассекретить их, если это будет необходимым. Скорость очень важна для меня и для всех", - добавил Д.Трамп.

Белый дом на этой неделе заявил, что президент США дал распоряжение министерству юстиции и аппарату Директора национальной разведки опубликовать в открытый доступ ряд неотредактированных материалов по расследованию относительно предписываемого РФ вмешательства в американские выборы.

Расследование спецпрокурора началось в мае 2017 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда пытаются выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Д.Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году. Российская сторона неоднократно подобные обвинения отвергала.

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