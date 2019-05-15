Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 16:53

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В феврале Трамп пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая.

Однако президент, вероятно, не станет спешить с новыми пошлинами, чтобы избежать нагнетания напряженности в отношениях с ЕС и Японией в тот момент, когда Штаты наращивают давление на Китай, говорят источники.

В то же время, они отмечают, что Трамп совершенно непредсказуем. Он сам и некоторые из его помощников, включая министра торговли США Уилбура Росса и советника президента по торговле Питера Наварро, скорее склоняются к введению пошлин, однако многие из авторитетных экономистов убеждают Трампа не делать этого.

Так, например, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, отвечающий за переговоры Вашингтона с ЕС и Японией, уговаривает Трампа отложить решение, отмечают источники.

При этом даже сторонники новых тарифов расходятся во мнениях о том, какой объем товаров должен быть обложен пошлинами, что осложняет принятие решения.

По словам одного из источников, в ходе заседания членов администрации президента в Белом доме во вторник было принято решение отложить введение пошлин на поставки в США европейских автомобилей на срок до 180 дней. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, отметил источник.

пк ко ав*

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