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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

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Интерфакс