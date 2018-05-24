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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 15:57 24.05.2018 - 15:57

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР. "Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру. ПОСЛЕДУЕТ ла аю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс