Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 16:41

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

"Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в твиттере.

"Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и на крупные закупки сельхозпродукции, энергетики и промтоваров и на многое другое", - добавил президент США.

Он пояснил, что введенные ранее США "пошлины в 25% останутся в силе, а на большую часть остающейся продукции действуют пошлина в 7,5%".

Трамп объявил, что стороны немедленно начнут работу над второй фазой торгового соглашения, "вместо того, чтобы ждать проведения выборов 2020 года (в США - ИФ)".

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