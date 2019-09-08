Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 2:07

Вашингтон. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с лидерами афганского движения "Талибан"(запрещено в РФ) из-за устроенного боевиками движения взрыва в Кабуле.

"Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", - написал Трамп в твиттере.

Он также сообщил, что планировал встретиться с лидерами талибов в воскресенье.

Среди жертв взрыва в Кабуле был и американский военнослужащий.

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